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Татар-информ

11 сентября 2019, 18:10

Официальная хроника

Минтимер Шаймиев встретил в аэропорту «Казань» принца Карима Ага Хана IV

Официальная хроника

Минтимер Шаймиев встретил в аэропорту «Казань» принца Карима Ага Хана IV

Фото: tatarstan.ru

Программа развития общественных пространств Татарстана вошла в число лауреатов международной премии в области архитектуры.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Принц Карим Ага Хан IV прибыл в Татарстан для награждения победителей международной премии в области архитектуры. В международном аэропорту «Казань» гостя встретил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

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«В краткой церемонии встречи приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, заместитель Руководителя Аппарата Президента РТ Олег Глебов и другие официальные лица», – отметили в пресс-службе.

Церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры состоится 13 сентября в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

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Принц Карим Ага Хан является духовным лидером мусульман-исмаилитов, унаследовав этот статус в возрасте 20 лет. Ага Хан осуществляет духовное руководство сообществом в 15 млн человек, которые проживают примерно в 25 странах, в основном в Западной и Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а также в Северной Америке и Западной Европе. Ага Хан является прямым потомком Пророка Мухаммеда через его двоюродного брата и зятя Али, первого Имама, и его жену Фатиму, дочь Пророка.

Премия Ага Хана в области архитектуры вручается каждые три года за проекты, устанавливающие новые стандарты в архитектуре, планировании, сохранении исторического наследия и ландшафтном дизайне. Премия служит средством поддержки архитектурных концепций, успешно отвечающим на нужды и потребности сообществ в странах, где есть значительная численность мусульманского населения.

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Премия Ага Хана в области архитектуры отличается от многих других архитектурных премий: она не только награждает архитекторов, но и отмечает работу муниципалитетов, строителей, клиентов, мастеров и инженеров, которые сыграли важную роль в реализации проекта. В разные годы премия вручалась авторам проектов по всему миру — от Франции до Китая. Архитекторы и проектировщики от Нью-Йорка до Дакки получили одну из 122 наград. В процессе номинации было задокументировано более 9 тыс. строительных проектов.

Церемонии по объявлению проектов-победителей и по случаю закрытия каждого трехлетнего цикла всегда проводятся в условиях, выбранных с учетом их архитектурного и культурного значения для мусульманского мира. В 2019 году церемония состоится 13 сентября в Казани, где находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

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