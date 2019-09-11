(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). За уклонение от уплаты налогов и кредита приставы изъяли грузовик челнинца, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«На исполнении в отделе судебных приставов №2 по городу Набережные Челны находится исполнительное производство о взыскании с 56-летнего гражданина задолженности в размере 300 тысяч рублей. Мер к погашению долга мужчина не принимал», — рассказала Халимова.

Судебный пристав ограничил должника в праве выезда из России, а в отношении автомобиля неплательщика вынес запрет на регистрационные действия.

Через некоторое время в Елабуге был обнаружен «Хендэ Портер» должника. Грузовой автомобиль арестовали и изъяли. Если челнинец не выплатит долги, его машину реализуют в счет погашения задолженности.

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