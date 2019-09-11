Песошин: Рост бюджета Фонда ОМС на 2,9 млрд рублей позволит обеспечить снижение смертности

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Бюджет Фонда ОМС Татарстана в 2020 году увеличится на 2,9 млрд рублей и составит 57,1 млрд рублей. Рост финансовых поступлений позволит республике продолжить развитие системы здравоохранения. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании в Доме Правительства РТ.

«Это позволит нам выполнить стратегические цели развития здравоохранения по снижению смертности, повышению продолжительности жизни населения, доступности и качества медицинской помощи», – сказал Песошин.

Об основных параметрах бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на заседании доложила директор фонда Алсу Мифтахова. По ее словам, за 8 месяцев 2019 года доходы фонда составили 35,6 млрд рублей, а расходы – 33,5 млрд рублей. На оплату медицинских услуг по счетам медицинских организаций направлены 33,3 млрд рублей, в том числе на высокотехнологичную медицинскую помощь – 1,7 млрд рублей. Исполнение бюджета фонда в целом по году прогнозируется в объеме 54,2 млрд рублей по доходам и 54,5 млрд рублей по расходам.

Как было озвучено на заседании, доходная часть бюджета фонда формируется из двух источников: Федерального фонда ОМС и бюджета республики. Так, в 2020 году, исходя из подушевого норматива (12,696 тыс. рублей), федеральная субвенция прогнозируется в объеме 48,1 млрд рублей с ростом к уровню текущего года на 7,6%. Рост субвенции на 2020 год позволит увеличить объем и стоимость медицинской помощи, провести ряд профилактических мероприятий, в том числе диспансеризацию.

Трансферты из бюджета республики на 2020 год планируются в размере 8,1 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование медицинских организаций и на оплату высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме этого, за счет бюджета республики планируется осуществить выплаты работникам туберкулезной службы и водителям скорой медицинской помощи, обеспечить льготное зубопротезирование и слухопротезирование отдельным категориям граждан.

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