«Мы к домам подплывали на лодках»: жители Мамадыша благодаря ФЦП спасены от половодья

(Мамадыш, 11 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2013 – 2020 годах» завершился капитальный ремонт ГТС на реке Вятка, кроме того, проводится расчистка и дноуглубление реки Ошма в Мамадыше. На данных объектах побывала сегодня корреспондент ИА «Татар-информ».

«Вятка и Ошма раньше каждую весну выходили из берегов. На Ошме вода доходила до домов, затопляло погреба, у некоторых затапливало дворы и огороды. До июля люди не могли посадить картошку, морковь. К домам подплывали на лодках. Каждую весну мы несли убытки. Деньги ежегодно уходили на ремонт, укрепление фундамента и сараев. Скотину держать было трудно», — рассказала журналистам местная жительница Юлия Аполонова.

В этом году в городе начаты работы по расчистке и дноуглублению Ошмы. Расчистка русла позволит повысить водоотводящую и дренирующую роль гидрографической сети. В результате от затопления будут защищены 90 жилых домов, в которых проживают 315 человек. Сумма предотвращенного ущерба составит 600 млн рублей.

«Работы на Ошме реализуются за счёт средств федерального бюджета. На объекте будут выполнены работы по расчистке и укреплению дна, увеличится водопропускная способность. Работы будут проводиться на протяжении нескольких лет. Общая протяжённость участка проведения работ составит более 6 км», — сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Он отметил, что финансирование проекта в этом году составит около 3,8 млн рублей. Эти средства будут потрачены на подготовку русла под последующую расчистку. В целом проект рассчитан на три-четыре года. В следующем году работы профинансируют на 19,2 млн рублей.

Капитальный ремонт ГТС на реке Вятка в Мамадыше завершен в 2017 году. Частичное разрушение дамбы раньше представляло угрозу затопления для 117 жилых домов, в которых проживают 428 жителей. Возможный ущерб составлял 214,2 млн рублей.

В 2017 году на объекте было освоено 76,4 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 28,3 млн рублей и за счет бюджета Татарстана 48,1 млн рублей. На эти средства проведён капремонт земляной дамбы, а также водопропускных сооружений, площадок для управления гидромеханическим оборудованием и другие работы. В настоящее время неподалёку от ГТС проводится очистка дна озера за счёт республиканских средств.

«Основной целью данного мероприятия является сохранение озера как естественного водного объекта. Мероприятия реализуются в рамках государственной программы по охране окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов. На объект выделено 6,3 млн рублей», — сообщил Тарнавский.

Согласно его данным, работы пройдут в два этапа в 2019 и 2020 годах. Дно озера было сильно заболочено, поэтому потребовались его восстановление и реабилитация. Все работы проводятся по инициативе самих жителей Мамадыша.



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