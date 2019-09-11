Ветеринарные специалисты на сельхозярмарках в Татарстане проверят поступившую продукцию

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ветеринарные специалисты проверят продукцию, поступившую на сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Айрат Гараев.

«На всех ярмарочных площадках будут работать представители нашей службы, ветеринарные специалисты. Ветеринарные санитарные эксперты Казани проведут переосмотр продукции, при необходимости сделают экспресс-анализ, диагностику мясной и молочной продукции. Сельхозпрозводители должны реализовывать продукцию без заменителя молочного жира», – подчеркнул спикер.

Айрат Гараев также отметил, что продукты должны поступать на сельхозярмарку после ветеринарно-санитарной экспертизы. «Продукция должна быть отборной и выходить из благополучных по инфекционным заболеваниям хозяйств. Недоброкачественная продукция для реализации на ярмарках не допускается. Наши районные службы готовы использовать передвижные ветеринарные пункты, чтобы исследовать продукцию на местах», – сказал он.

«Мы требуем чистоту автотранспорта. Транспорт, перевозящий мясную и молочную продукцию, должен быть крытым и продезинфицирован. Продавец должен иметь при себе медицинскую книжку, бейдж, быть в соответствующей одежде – переднике, халате, нарукавниках», – продолжил заместитель начальника Главного управления ветеринарии.

На ярмарках специалисты также проверят документы на реализуемую продукцию, добавил начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин.

«Вся продукция, которая поступает из районов на ярмарки, должна быть натуральной. В прошлые годы были замечания по ветеринарным сопроводительным документам, другим документам, которые требуются по ветеринарному законодательству. На всю продукцию должны быть оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы», – заметил он.

Кроме того, будет проводиться контроль продукции растительного происхождения, рассказал начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров.

«На территории республики присутствуют карантинные фитосанитарные зоны. Для картофеля характерна такая болезнь, как золотистая картофельная нематода, для зерновых – амброзия трехраздельная и повилика. Специалисты управления проверят наличие документов на вывоз данной продукции с тех или иных мест, чтобы не было распространения этих карантинных объектов. Картофельная нематода, например, распространена в 21 населенном пункте 14 районов Татарстана», – заключил он.

В Татарстане с 14 сентября стартуют традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. В этом году для реализации сельхозпродукции и продовольственных товаров будет задействовано 19 площадок.

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