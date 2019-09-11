(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В воскресенье, 15 сентября, всех татарстанцев приглашают принять участие в экологическом квесте «Следы присутствия». Квест пройдет в казанском лесопарке «Дубрава». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Участники события на скорость соберут мусор в лесопарковой зоне. За уборку территории будут начисляться баллы. Победителей ждут призы от спонсоров.

Сбор участников состоится в 10.30 у лыжной базы по ул. Дубравная. Экоквест будет проходить с 11.00 до 13.00.



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