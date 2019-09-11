Звезда казанских автобусов пес Тайсон потерялся, так как неизвестные сорвали с него ошейник

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). С любителя кататься на автобусах по Казани и звезды Интернета пса Тайсона неизвестные сорвали ошейник. Его покровительнице Ильмире Аухадиевой благодаря номеру телефона на бирке ошейника примерно каждые полчаса поступали звонки от казанцев о местонахождении собаки, однако сейчас она не может узнать, где находится Тайсон.

«Я была в больнице, пока что вышла. Он начал в понедельник [9 сентября — прим. Т-и] кататься. Он был в кафе на Тукая — я не могла забрать или вызвать такси. И все: в эту ночь прекратились звонки. Потом я узнала, что он был в автобусе и у него на шее только след от ошейника, а ошейника нет. Я же бирки постоянно меняла, вешала ему. Сейчас не знаю, как его найти», — рассказала Ильмира Аухадиева корреспонденту ИА «Татар-информ».

Она добавила, что сегодня ей пришлось опубликовать пост в одной из групп во «ВКонтакте», чтобы жители города помогли вернуть пса домой.

«Руку на телефоне держу, на каждый звонок отвечаю. Думаю, оперативно зоотакси закажу и заберу его. Привезут ко мне, я ошейник новый надену, бирки, накормлю и домой», — сообщила женщина.

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