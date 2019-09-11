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Татар-информ

11 сентября 2019, 16:56

Экономика и финансы

Алексей Песошин: Минфин России не планирует в следующем году выделять Татарстану бюджетных кредитов

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Экономика и финансы

Алексей Песошин: Минфин России не планирует в следующем году выделять Татарстану бюджетных кредитов

Фото: tatarstan.ru

Порядка 70% расходов бюджета республики носит социальный характер.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Проект бюджета Татарстана на 2020 год и плановый период 2022 — 2022 гг. должен содержать реальные источники покрытия дефицита. Это связано с тем, что Минфин России не планирует в следующем году выделять республике бюджетных кредитов. Об этом на заседании в Доме Правительства РТ заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Работа по погашению дефицита должна вестись как с точки зрения расширения налогооблагаемой базы, ликвидации задолженности по налогам, так оптимизации расходов», — отметил он.

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Финансирование мероприятий, предусмотренных бюджетом, осуществляется своевременно и в полном объеме. Вместе с тем для обеспечения качественного наполнения бюджета до конца этого года необходимо принять меры по мобилизации запланированных доходов с целью покрытия имеющихся дефицитов, подчеркнул председатель Правительства РТ.

«Бюджет по-прежнему носит социально направленный характер. Это порядка 70% общего объема всех расходов. Продолжится финансирование практически всех республиканских, социально значимых мероприятий. Необходимо обеспечить все социальные обязательства республики в полном объеме. Сохранится направление средств на капитальный ремонт, дорожные работы», — добавил Алексей Песошин.

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За 8 месяцев этого года в консолидированный бюджет Татарстана поступило доходов в сумме 211,6 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2020 год прогнозируется в объеме 279,1 млрд рублей, на 2021 — 287,7 млрд рублей, на 2022 — 292,7 млрд рублей.

Дефицит консолидированного бюджета в 2020 году, по расчетам Минфина РТ, составит 2,9 млрд рублей, в 2021 — 2,8 млрд рублей, в 2022 — 2,6 млрд рублей.

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