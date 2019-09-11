Участники акции ко Всемирному дню донора костного мозга пополнили банк крови почти на 55 литров

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Республиканском центре крови прошла акция ко Всемирному дню донора костного мозга, в результате которой каждый желающий смог сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Всего в акции принял участие 121 донор, в результате банк крови пополнился почти на 54 литра 450 мл.

Все участники акции получили памятные сувениры, а доноры, в свою очередь, смогли отправить открытки для реципиентов с пожеланиями скорейшего выздоровления. Мероприятие сопровождалось бодрыми музыкальными композиция, которые повышали настроение как донорам, так и сотрудникам Центра крови.

Организаторами акции выступил Республиканский центр крови совместно с Проектом «Добрая Казань» при поддержке проекта DonorSearch.org и благотворительного фонда «Русфонд».



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