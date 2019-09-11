Казанские кинематографисты снимут фильм о побеге подростков из колонии за 2 млн рублей

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В течение трех недель в Казани снимут полнометражный фильм «Я приду» о побеге подростков из колонии. Информацию об этом сообщили члены съемочной группы.

«Одно из самых главных свойств сюжета — высокий уровень сопереживания главному герою. Наш фильм о дружбе, одиночестве, надежде, границах добра и зла, покаянии, искупление и прощении и, самое главное, душе», — рассказал сценарист фильма Антон Шутов.

По сюжету 16-летний парень решается на побег из колонии. Он хочет найти свою тяжелобольную бабушку, которая не отвечает на его письма. Дорога домой превращается в настоящее испытание, который он пройдет не один.

Съемки фильма стартовали 4 сентября. Режиссером фильма выступил преподаватель кафедры киноискусства КазГИК Булат Сабитов. На реализацию проекта выделен грант в размере 2 млн рублей, который съемочная группа получила по итогу III Питчинга кинопроектов в Казани. Съемки пройдут на территории столицы Татарстана и в колонии, где отснимут несколько сцен. В прокат создатели фильма планируют выпустить осенью 2020 года.

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