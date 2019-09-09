Уфимский инстаграм-блогер сняла более 80 видеороликов во время родов

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ). Популярный блогер из Уфы Гузель Шарафутдинова в процессе своих первых родов вела видеотрансляции для подписчиков в своем инстаграм-аккаунте. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Всего за время схваток девушке удалось снять более 80 видеороликов, посвященных советам своих подписчиц. Стоит отметить, что количество подписчиков ее страницы превышает 100 тысяч человек.

«Я мечтала увидеть, как какой-нибудь блогер будет рожать и рассказывать о своих впечатлениях, ощущениях. Возможно, мои сегодняшние публикации помогут кому-нибудь собраться духом перед этим важным событием», — рассказала Гузель.

На родах Гузель сопровождал муж и помогал справиться с тяжелыми часами появления первенца. 9 сентября у пары родилась дочь весом 3600 г и ростом 53 см.



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