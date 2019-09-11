В Казани стартовал отбор в школу синхронного плавания главного тренера сборной России Покровской

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в Казани прошел первый отбор в школу синхронного плавания главного тренера российской сборной Татьяны Покровской.

Тестовые задания для спортсменов проходили на двух площадках. Сначала будущие студенты продемонстрировали свои навыки на спортивной площадке. Вторая часть отборочной программы проходила в бассейне. Конкуренция среди претендентов была очень высокой. Из принимающих участие в отборе 21 человека в школу смогут поступить только 15.

По итогам работы в зале Татьяна Покровская сказала следующее: «Результат определенный есть. На самом деле, ситуация по кандидатам намного лучше, чем я ожидала. Конечно, есть над чем работать, но благодаря вашим тренерам у вас есть все необходимые базовые навыки».

Школа синхронного плавания Татьяны Покровской, не имеющая аналогов в России, будет функционировать на базе Казанского училища олимпийского резерва. Кроме подготовки спортсменов для резерва сборной России по синхронному плаванию, казанская школа отчасти будет решать еще и кадровые проблемы тренерского состава по этому виду спорта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.