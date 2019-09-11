Министерство экономики РТ: Объем ВРП в 2030 году превысит 5 трлн рублей

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Прогноз социально-экономического развития Татарстана соответствует базовому сценарию Стратегии-2030, согласно которому объем валового регионального продукта в 2030 году должен превысить 5 трлн рублей. Об этом на заседании в Доме Правительства РТ заявил министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

Так, по прогнозам министерства, объем ВРП по итогам 2019 года достигнет 2 трлн 552 млрд рублей при темпе роста 101,3%.

Планируется довести количество объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства до 100, количество ОЭЗ увеличится до трех. В этом году Министерство экономики Татарстана подготовило заявку на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «АлмА». «К 2025 году объем инвестиций ее якорных резидентов достигнет 67,9 млрд рублей, будет создано более 1,4 тыс. новых рабочих мест», — отметил глава ведомства.

Ключевой задачей на прогнозный период будет развитие малого и среднего предпринимательства. Оборот МСП в 2024 году составит около 1,7 трлн рублей.

«На потребительском рынке республики одновременно с замедлением темпов роста кредитования населения наблюдается сдержанная динамика оборота розничной торговли. По итогам текущего года темп роста товарооборота составит 101,8%. В 2020—2024 годах темпы роста розничной торговли прогнозируются на уровне 101 - 102%. Все большую долю занимает электронная торговля», — добавил Абдулганиев.

Безработица в республике будет на относительно невысоком уровне: в прогнозном периоде доля безработных от численности рабочей силы не превысит 0,65%. На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост реальной заработной платы, основанный на росте производительности труда.

«Для обеспечения роста экономической активности необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций, реализации крупных инвестпроектов, повышению эффективности производства и расширению присутствия на товарных рынках», — прокомментировал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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