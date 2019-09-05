Фаррахов выступил против повышения возраста для покупки алкоголя до 21 года

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Идея запретить россиянам покупать алкоголь до 21 года приведет к росту теневого рынка и не поможет снизить алкоголизацию в стране. Так депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал законопроект о возможном повышении возраста начала продажи алкогольных напитков.

«Я не поддерживаю эту инициативу. Я не считаю, что это поможет системно решить вопрос снижения алкоголизации. Я не могу найти ответа на вопрос, почему можно получить водительские права в 16 лет, почему можно жениться и выходить замуж в 18 лет, а покупать алкоголь только в 21 год? Тогда мы, наверное, должны внести изменения с точки зрения возраста вступления в брак и в документы о покупке оружия. Это ведь тоже очень серьезный шаг», — сказал парламентарий в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Депутат считает, что если законодательная инициатива будет поддержана, то это не позволит добиться цели снижения алкоголизации среди населения. Напротив — приведет к злоупотреблениям и к росту потребления нелегального алкоголя.

«Теневой рынок вырастет, потому что официальный запрет будет способствовать росту теневого рынка, а это, к сожалению, некачественный алкоголь. Недавно видел статистику, что за последнее время зафиксирован серьезный рост отравлений некачественным алкоголем. Кроме того, есть самогоноварение», — пояснил Фаррахов.

В случае если документ попадет на рассмотрение в Госдуму, то депутат от РТ намерен голосовать против. Инициативу о запрете продажи алкоголя россиянам до 21 года также прокомментировал другой парламентарий от республики Борис Менделевич.

Ранее газета «Известия» написала, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств. Рассмотрение документа, по информации СМИ, состоится уже в этом году.

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