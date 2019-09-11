Минкульт России выделит 41 млн долларов на возрождение Чистополя

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин принял участие в заседании Межведомственной комиссии Минкультуры РФ по реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений», где рассматривались поступившие от регионов заявки. Чистополь вошел в программу восстановления малых исторических городов и получит грантовую поддержку на масштабные ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе комитета.

«На заседании Межведомственной комиссии в Министерстве культуры РФ выступил с докладом директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин. Комиссия Министерства культуры РФ поддержала проект по возрождению Чистополя. В рамках данного проекта планируется проведение масштабных ремонтно-реставрационных работ, создание новых музеев, реконструкция пассажирской пристани и др. Реализация проекта планируется в 2019 – 2025 годах. Чистополь получит грантовую поддержку на масштабные ремонтно-реставрационные работы в размере 41 млн долларов», – отметили в пресс-службе.

В 2018 году министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о запуске программы восстановления малых исторических городов России. В проекте предусматривается участие девяти исторических поселений, в пяти из которых предполагается реализация подпроектов «больших инвестиций». В эту категорию попал и город Чистополь. Для подготовки проекта и формирования предложений был определен консорциум в составе Международного консалтингового агентства Horwath Consulting Zagreb, «Леонтьевского центр», компании «Профреставрация» и других организаций, сотрудники которых составили экспертно-консультационную группу. К реализации проекта привлечен Фонд инвестиционно-строительных проектов города Санкт-Петербурга.

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