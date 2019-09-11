Бавлинский детский сад с яслями капитально отремонтировали за 33 млн рублей

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Бавлах состоялось открытие детского сада «Виктория» после капитального ремонта, который провели в рамках республиканской программы. На ремонт из бюджета РТ было выделено 20 млн рублей, из муниципального бюджета – 13 млн рублей. Об этом пишет газета «Слава труду».



На входе гостей встречали талантливые воспитанники, которые продемонстрировали свое творческие способности – дети танцевали, пели песни и рассказывали стихи.





После короткого приветствия всех пригласили в обновленное здание. Сотрудники образовательного учреждения подготовили стенд, на котором разместились фотографии здания до ремонта. Многие, посмотрев фото «до» и «после», признались, что детский сад стал просто неузнаваем.



Заведующая дошкольным образовательным учреждением Гульнара Садыкова показала гостям обновленные ясельную группу, пищеблок, прачечную, кабинет татарского языка. Стены здания покрашены в яркие цвета, установлена новая комфортная мебель, шкафчики, в пищеблок закупили новое современное оборудование.





Со словами благодарности к сотрудникам строительных организаций, детского сада и родителям обратился глава района Рамиль Гатиятуллин, который пожелал воспитанникам «Виктории» быть самыми счастливыми детьми.



Гульнара Садыкова вручила благодарственные письма представителям строительных организаций за дружную работу, деловое сотрудничество, оперативность и компетентность. Почетный гражданин города Бавлы, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Марсель Мухаметшин поделился своей радостью за сегодняшних детей, которые воспитываются в таких замечательных условиях.





Всего в рамках программы в Бавлинском районе отремонтированы пять дошкольных учреждений. В следующем году планируется ремонт детского сада № 2 «Рябинка».

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