Исполком раскритиковал исследования «Яндекс.Деньги» о ценах за ЖКУ в Казани

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Объем платежей через платформу «Яндекс.Деньги» занимает незначительную часть среди поступающих платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Ранее в Интернете появилось исследование «Яндекс.Деньги», согласно которому жители столицы Татарстана больше всех среди городов-миллионников платят за коммунальные услуги — более 5,7 тыс. рублей, на втором месте в рейтинге оказалась Москва — почти 4 тыс. рублей.

«В Казани более 40% платежей горожане вносят через почтовые отделения или кассы ЕРЦ. Из систем электронных платежей наибольшей популярностью пользуется Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан — через данный сервис проходит 28% оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Далее по популярности — оплата через банки („АК БАРС Банк“, Сбербанк и др.). И лишь после — „Яндекс.Деньги“ и иные электронные „кошельки“», — рассказал Искандер Гиниятуллин.

Он добавил, что в среднем плата за жилищно-коммунальные услуги составляет 2750 рублей в летние месяцы и 4760 рублей — в зимние.

«Сравнение платежек в Казани и Москве некорректно по одной простой причине: Москва как субъект из своего бюджета возмещает 50 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг, и платежка москвичей составляет только половину реальной суммы. Кроме того, речь идет о бытовых услугах, а не только о ЖКУ, а это и мобильная связь, и Интернет, и телевидение, и прачечные с химчисткой, и уборка помещений», — добавил заместитель руководителя исполкома Казани.

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