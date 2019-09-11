Ольга Голодец и Александр Беглов посетили стенд РТ на выставке «Saint Petersburg Travel Hub»

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Госкомитет Республики Татарстан по туризму представляет туристический потенциал республики на выставке «Saint Petersburg Travel Hub», которая проходит с 9 по 13 сентября в северной столице России на одной площадке с 23 сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ.

Сегодня региональный стенд «Visit Tatarstan» посетили вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Активное участие в работе стенда принимают и туроператоры республики.

Гости стенда смогут попробовать традиционные сладкие угощения, протестировать 3D-очки виртуальной реальности, полистать интерактивную книгу «1001 удовольствие Татарстана», а также дополнить ее собственными вариантами.

23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) – крупнейшее событие для мировой туристической индустрии. Площадки Ассамблеи соберут более 1500 делегатов из 158 стран, чтобы найти решение глобальных задач, стоящих перед туристической сферой.



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