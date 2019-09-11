В селе Базарные Матаки открылось обновленное здание муниципального архива

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В селе Базарные Матаки Алькеевского района республики состоялось торжественное открытие обновленного здания муниципального архива. Об этом сообщает пресс-служба Алькеевского района.



Капитальный ремонт здания стал возможен благодаря республиканской программе. Ранее в районе не было условий для хранения документов, и алькеевцы остро нуждались в данной услуге – в итоге было отреставрировано отдельное помещение под архив.





В здании с просторными коридорами, уютными кабинетами и современной мебелью созданы все необходимые условия для хранения бумаг – в помещении соблюдается необходимая влажность и температурный режим, организована система вентиляции.



Открытие состоялось при участии главы Алькеевского района Александра Никошина, руководителя исполкома района Ильнура Юсупова, руководителя подрядной организации Давида Кирокосяна, начальника архивного отдела Елены Васяйчевой, которая особенно радостно отреагировала на это событие.



«Впервые в отдельном здании созданы все удобства для хранения документов», – отметила она.





Также была благоустроена прилегающая к зданию территория – строители уложили брусчатку и асфальт. На работы из казны республики было выделено 9 млн рублей.



Ранее в Алькеевском районе РТ открыли новую мультимодальную спортивную площадку.

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