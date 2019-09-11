Казанских школьников научат сортировать отходы, экономить ресурсы и заботиться об окружающей среде

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Для казанских школьников организуют экологические экскурсии, на которых их научат правильно сортировать отходы, экономить ресурсы и заботиться об окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На экскурсиях организаторы ждут учеников 1-7 классов, их родителей и классных руководителей. Мероприятия проводятся по вторникам и пятницам в 15.00. Сбор около входа в магазин IKEA.

Записаться на экоэкскурсии доступна в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону: 8(986) 932-82-94.



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