Татарстанца осудили за вербовку жителей села Ютазы в ряды террористов

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Жителя Татарстана осудили за вербовку жителей села Ютазы в ряды террористической организации, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

«Следствие выяснило, что вместе с напарником, который сейчас находится в розыске, 47-летний мужчина вовлекал жителей села к вступлению в состав запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ», склоняя их к преступлениям на территории Северокавказского региона», — рассказала Газизова.

Кроме того, в 2012 году злоумышленник отправил 27 тысяч долларов США на территорию Пакистана, чтобы профинансировать незаконные вооруженные формирования.

По статье «Содействие террористической деятельности» суд приговорил татарстанца к девяти годам колонии общего режима.

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