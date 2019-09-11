Ребята из студии кино примут участие в съемках фильма в Нижнекамске

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Нижнекамский Центр молодежных инициатив «Ковер» объявляет набор в группы для детей и взрослых по нескольким направлениям. Одно из них – Студия студенческого кино, куда принимаются девушки и юноши от 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Руководителем студии назначен Виктор Казанцев. На протяжении трех месяцев участники пройдут образовательную программу по четырем направлениям. Они обучатся режиссуре, продюсерскому и актерскому мастерству, сценарному делу, а также получат новые знания по работе операторскому и монтажному делу.

Кроме того, обучающиеся примут участие в создании короткометражного фильма.



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