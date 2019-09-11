МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время тумана

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ ночью и утром в республике ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Завтра после трех часов ночи и утром на территории Татарстана местами возможно ухудшение видимости на дорогах из-за тумана», — рассказали в МЧС.

Помните, что туман опасен для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в данных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Следует увеличить обычную дистанцию и снизить скорость. Избегайте внезапных торможений, снижайте скорость плавно.

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