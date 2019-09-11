ВРП Татарстана по итогам 2019 года вырастет до 2,5 трлн рублей

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). По прогнозам Министерства экономики Татарстана, объем валового внутреннего продукта по итогам 2019 года достигнет 2 трлн 552 млрд рублей при темпе роста 101,3%. Об этом на заседании в Доме Правительства РТ заявил глава ведомства Фарид Абдулганиев.

«В 2020-2024 годы рост ВРП прогнозируется в диапазоне 102-103,3%. Рост, в первую очередь, будет обеспечен увеличением объемов промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности и реализацией крупных инвестиционных проектов», – отметил он.

Индекс промышленного производства в 2020-2024 годы прогнозируется на уровне 101,3-103,8%, при темпах роста инвестиций 101,2-101,9%.

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