День независимости Узбекистана отпразднуют в Казанской ратуше

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). 13 сентября в здании Казанской ратуши состоится празднование 28-й годовщины Дня независимости Узбекистана, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Татарстана.



В три часа дня здесь состоится презентация туристического потенциала Узбекистана. В мероприятии примут участие представители Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма, Генерального консульства Узбекистана в Казани и Национально-культурной автономии узбеков РТ.



В четыре часа начнется торжественный прием по случаю 28-летия со Дня принятия суверенитета Узбекистана, а в шесть часов — концертная программа с участием узбекских артистов и ансамблей.



Организаторами мероприяти выступают Министерство туризма Узбекистана, Генеральное консульство республики в Казани и Национально-культурная автономия узбеков РТ.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июне этого года Президент РТ Рустам Минниханов открыл Генконсульство Узбекистана в Казани.

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