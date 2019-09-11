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Татар-информ

11 сентября 2019, 14:42

Общество

«Раньше возле ног плавала рыба»: ремонт ГТС в Менделеевске спасёт музей от половодья

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Общество

«Раньше возле ног плавала рыба»: ремонт ГТС в Менделеевске спасёт музей от половодья

Фото: Наталья Рыбакова

В рамках ФЦП в Менделеевске проводится капремонт ГТС на 24,4 млн руб.

(Мамадыш, 11 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Краеведческий музей в исторической части города Менделеевска, здание бывшего хлебозавода и другие промышленные сооружения будут спасены от ежегодных подтоплений в период весеннего половодья в Татарстане в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2013-2020 годах». Общая сметная стоимость проводимого здесь капитального ремонта ГТС составляет 24,4 млн руб.

 

 

«В 2012-2013 годах было сильное подтопление. В 1971, 1979 годах вся площадка перед краеведческим музеем была полностью затоплена. Река Тойма выходила из берегов. Пешком площадь пройти было невозможно. В 2012 году нас здесь перевозили на автобусе», — рассказала журналистам старший научный сотрудник краеведческого музея Менделеевска Ольга Боднарь.

 

Она отметила, что данное ГТС было построено в конце 19 века, в 20-м веке оно было отремонтировано, деревянные конструкции были заменены бетонными. Данное сооружение было необходимо для работы заводских построек, а также использовалось для нужд местных жителей, которые ранее проживали неподалеку в бараках.

 

 

«По весне были подвержены затоплениям сами бараки. В последний раз здание нашего музея пострадало в 2013 году. В некоторые годы вода поднималась на 1,5 метра. Сотрудники музея поднимали вещи и экспонаты на второй этаж. Пострадали стены здания и столы сотрудников. По рассказам коллег, они тогда буквально жили на втором этаже и дежурили, а еду им поднимали на кране. По рассказам тех, кто там находился в 2012 году, во время подтопления люди ходили в резиновых сапогах, а рыба в помещении проплывала рядом с их ногами», — добавила местная жительница.

 

Построенные в 1960 году ГТС несли опасность для жизнедеятельности города. В зону затопления попадали 33 жителя из 10 жилых домов, газопровод, линии электропередач, автодорога, водопровод и объекты социальной инфраструктуры. Размер вреда, который мог быть причинен в результате аварии ГТС, составлял более 84 млн рублей.

 

 

«Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы, выделено 24 млн рублей. Они проводятся в два этапа. На первом этапе — в 2019 году предусмотрено освоение 6 млн рублей. Завершающим этапом станет 2020 год, на работы выделено 18 млн рублей. Работы на первом этапе завершаются. Выполнено покрытие мостового переезда, деревянные шандоры заменены на металлические, буйки залиты бетоном, сделан настил, облагорожена часть территории», — сообщил начальник управления инфраструктурного инвестиционного развития Менделеевского района Артур Захарян.

 

На сегодняшний день выполнено 70 процентов от годового объема работ. Проведено бетонирование бетонной подпорной стенки, изготовлен металлоконструкций шандор. В следующем году в третьем квартале все работы будут окончательно выполнены. Обновлённое ГТС ляжет в концепцию по благоустройству соседнего парка «Ушковские острова».

 

 

«На втором этапе будут сделаны волнорезы, забиты сваи, проведено берегоукрепление. Также сделаем дамбу, облогородим полуостров. В дальнейшем планируем выпрямить русло реки», — отметил собеседник.

 

В результате проведённых работ по ремонту ГТС в Менделеевске удастся сохранить исторические объекты — здание музея и хлебозавода.

 

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