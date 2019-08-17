Квартальнов объяснил спад темпа игры «Ак Барса» во второй половине выездных матчей усталостью

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов объяснил спад «Ак Барса» во время выездных матчей во второй половине игры усталостью хоккеистов.

«Возможно, это из-за логистики: в Хельсинки на матч с „Йокеритом“ приехали в пять утра, в Сочи — в семь утра. А игры идут через день, все это наслаивается. Ребята ведь не роботы, это не так просто — все время перелеты и так далее. Но и еще только начало сезона, какие-то моменты для ребят новые, они еще должны притереться», — рассказал наставник казанцев журналистам.

О спаде во второй половине игры говорит и статистика: за три матча «Ак Барс» забил шесть шайб в первом периоде, пять во втором и всего две в третьем. Также за три игры казанцы не пропускали в первом периоде, однако пропустили по четыре шайбы во второй и третьей двадцатиминутке.

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