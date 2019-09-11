Депутаты Ленинградской области назвали мыс на Балтике в честь легендарного подводника-татарина

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Законодательное собрание Ленинградской области приняло постановление о наименовании безымянного мыса в акватории Финского залива в честь легендарного подводника и командира дивизиона бронированных катеров Измаила Зайдулина, геройски погибшего в августе 1944 года.

«Одобрить предложение о присвоении наименования „Измаила Зайдулина“ безымянному мысу, расположенному на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», — говорится в тексте документа.

С инициативой по увековечиванию памяти легендарного моряка в закособрание Ленобласти обратилось Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 10 сентября 2019 года на братском захоронении у поселка Усть-Луга, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию закладного знака Измаилу Зайдулину. В мероприятии, приуроченном 75-летию трагической гибели Зайдулина и его боевых товарищей, приняли участие адмиралы и офицеры, ветераны ВМФ.

В 1936 году экипаж подводной лодки «Щ-123» Тихоокеанского флота под командованием капитана Зайдулина совершил беспримерное 75-суточное автономное плавание, втрое перекрыв нормы, установленные для данного проекта подводных лодок – 20 суток. За свой подвиг весь экипаж награжден орденами «Знак Почета», а командир — орденом Красной Звезды. В августе-октябре 1940 года подводная лодка капитана Зайдулина впервые в истории подводного плавания совершила межтеатровый переход во Владивосток Северным морским путем за одну навигацию без аварий и поломок.

В годы Великой Отечественной войны Измаил Зайдулин воевал на катерах. В мае 1944 года он был назначен командиром 12-го дивизиона бронированных морских охотников. В августе 1944 года дивизион прикрывал действия тральщиков по снятию германского минного заграждения. В одном из боев с фашистами Измаил Зайдулин погиб, могилой ему стали воды Нарвского залива. В Центральном военно-морском музее и в Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова есть экспозиции, посвященные подвигу героев-подводников, первопроходцев Северного морского пути.

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