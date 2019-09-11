Модели Земли, Солнца и 3D-принтер использовали инженеры космических систем на WorldSkills 2019

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Что дополнительно потребовалось участникам компетенции Future Skills на мировом чемпионате профессионального мастерства, рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В компетенции „Инженерия космических систем“ — это одна из направлений Future Skills среди 155 различных наименований — конкурсантам для выполнения задания были необходимы еще модели Земли, Солнца, 3D-принтер, станок для лазерной резки, цифровой осциллограф и три степлера», — рассказал спикер.

Также известно, что для участников компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» было предоставлено 22 дрона.

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