Â òåàòðå Êàìàëà ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðíûé ïîêàç òðåõ ñïåêòàêëåé ïî ïðîèçâåäåíèÿì ìîëîäûõ àâòîðîâ

(Êàçàíü, 11 ñåíòÿáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). 22 è 29 îêòÿáðÿ â «Ìîëîäåæíûé âòîðíèê» ñ ïÿòè âå÷åðà è äî ïîëóíî÷è òåàòð Êàìàëà ñòàíåò ìåñòîì ñáîðà òàòàðñêîé ìîëîäåæè, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà òåàòðà Êàìàëà.
Â ýòè äâà âå÷åðà çðèòåëÿì ïðåäñòàâÿò ïðåìüåðíûå ïîñòàíîâêè ïî ïðîèçâåäåíèÿì òðåõ ìîëîäûõ àâòîðîâ, íàïîëíåííûå òàáóèðîâàííûìè òåìàìè è îñòðîñîöèàëüíûìè äèàëîãàìè. Ó çðèòåëåé áóäåò âîçìîæíîñòü ïîñïîðèòü è ïîäóìàòü, âûñêàçàòü âîñòîðã èëè âûðàçèòü êðèòèêó.
Çðèòåëè óâèäÿò «Ïàðêîâêó» Ñþìáåëü Ãàôôàðîâîé (ðåæèññåð – Îëåã Êèíçÿãóëîâ), «Èøåêëýð» Ýíæå Ãèççàòîâîé (ðåæèññåð – Ðàìèëü Ãàðàåâ) è «Òóìàí» Ãóçåëü Ñàãèòîâîé â îáðàáîòêå Ôàðèäà Áèê÷àíòàåâà.
Â àíòðàêòàõ ãîñòè âå÷åðà ñìîãóò ïîïðîáîâàòü øåäåâðû íàöèîíàëüíîé êóõíè, îöåíèòü äèçàéí-ìàðêåò, íàñëàäèòüñÿ ìóçûêîé è òàíöàìè, ñòèõàìè è äèñêóññèÿìè.
«Íà âåñü âå÷åð òåàòð áóäåò îòäàí â õîðîøèå ðóêè», – îòêðûëè ïîäðîáíîñòè îðãàíèçàòîðû î ïðåäñòîÿùåì ñîáûòèè.