WORLDSKILLS - 2019

Òàòàð-èíôîðì

11 ñåíòÿáðÿ 2019, 22:02

Êóëüòóðà

Â òåàòðå Êàìàëà ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðíûé ïîêàç òðåõ ñïåêòàêëåé ïî ïðîèçâåäåíèÿì ìîëîäûõ àâòîðîâ

Ðåêîìåíäóåì

Êóëüòóðà

Â òåàòðå Êàìàëà ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðíûé ïîêàç òðåõ ñïåêòàêëåé ïî ïðîèçâåäåíèÿì ìîëîäûõ àâòîðîâ

Çðèòåëè óâèäÿò «Ïàðêîâêó» Ñþìáåëü Ãàôôàðîâîé, «Èøåêëýð» Ýíæå Ãèççàòîâîé è «Òóìàí» Ãóçåëü Ñàãèòîâîé.

(Êàçàíü, 11 ñåíòÿáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). 22 è 29 îêòÿáðÿ â «Ìîëîäåæíûé âòîðíèê» ñ ïÿòè âå÷åðà è äî ïîëóíî÷è òåàòð Êàìàëà ñòàíåò ìåñòîì ñáîðà òàòàðñêîé ìîëîäåæè, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà òåàòðà Êàìàëà.

Â ýòè äâà âå÷åðà çðèòåëÿì ïðåäñòàâÿò ïðåìüåðíûå ïîñòàíîâêè ïî ïðîèçâåäåíèÿì òðåõ ìîëîäûõ àâòîðîâ, íàïîëíåííûå òàáóèðîâàííûìè òåìàìè è îñòðîñîöèàëüíûìè äèàëîãàìè. Ó çðèòåëåé áóäåò âîçìîæíîñòü ïîñïîðèòü è ïîäóìàòü, âûñêàçàòü âîñòîðã èëè âûðàçèòü êðèòèêó.

Çðèòåëè óâèäÿò «Ïàðêîâêó» Ñþìáåëü Ãàôôàðîâîé (ðåæèññåð – Îëåã Êèíçÿãóëîâ), «Èøåêëýð» Ýíæå Ãèççàòîâîé (ðåæèññåð – Ðàìèëü Ãàðàåâ) è «Òóìàí» Ãóçåëü Ñàãèòîâîé â îáðàáîòêå Ôàðèäà Áèê÷àíòàåâà.

#ÐœÐžÐ›ÐžÐ”Ð•Ð–ÐÐ«Ð™Ð’Ð¢ÐžÐ ÐÐ˜Ðš

Â àíòðàêòàõ ãîñòè âå÷åðà ñìîãóò ïîïðîáîâàòü øåäåâðû íàöèîíàëüíîé êóõíè, îöåíèòü äèçàéí-ìàðêåò, íàñëàäèòüñÿ ìóçûêîé è òàíöàìè, ñòèõàìè è äèñêóññèÿìè.

«Íà âåñü âå÷åð òåàòð áóäåò îòäàí â õîðîøèå ðóêè», – îòêðûëè ïîäðîáíîñòè îðãàíèçàòîðû î ïðåäñòîÿùåì ñîáûòèè.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

×åëíèíñêèé ñïåêòàêëü «Æèë-áûë Ïåñ» ïðîøåë âî âòîðîé ýòàï ôåñòèâàëÿ «Òåàòðàëüíîå Ïðèâîëæüå»
Íîâîñòè äíÿ
23:06
×åëíèíñêèé ñïåêòàêëü «Æèë-áûë Ïåñ» ïðîøåë âî âòîðîé ýòàï ôåñòèâàëÿ «Òåàòðàëüíîå Ïðèâîëæüå»

×ëåíû æþðè âûñîêî îöåíèëè ñïåêòàêëü ñòóäèè ÐÈÔ.

22:44
«Íåôòåõèìèê» âûèãðàë âòîðîé äîìàøíèé ìàò÷ ïîäðÿä: õîçÿåâà âíîâü íå ïðîïóñòèëè íè îäíîé øàéáû

Ñëåäóþùèé ìàò÷ «Íåôòåõèìèê» ïðîâåäåò 14 ñåíòÿáðÿ äîìà ñ «Àâòîìîáèëèñòîì» èç Åêà

22:32
Íà çàêðûòèè «Çåëåíîãî ôèòíåñà» â Êàçàíè ïðîâåäóò ìàññîâóþ çàðÿäêó è òàíöåâàëüíûå óðîêè

Íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ìåñÿöåâ â 11 îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâàõ Êàçàíè ïðîõîäèëè òðåíèðîâêè ïî éîãå, çóìáå, áåãó, êðîññôèòó è òàíöàì.

22:02
Â òåàòðå Êàìàëà ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðíûé ïîêàç òðåõ ñïåêòàêëåé ïî ïðîèçâåäåíèÿì ìîëîäûõ àâòîðîâ

Çðèòåëè óâèäÿò «Ïàðêîâêó» Ñþìáåëü Ãàôôàðîâîé, «Èøåêëýð» Ýíæå Ãèççàòîâîé è «Òóìàí» Ãóçåëü Ñàãèòîâîé.

21:54
Âõîäÿùóþ â ïîëèëèíãâàëüíûé êîìïëåêñ øêîëó â Åëàáóãå ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü ê îñåíè 2020 ãîäà

Íà òåêóùèé ìîìåíò ñòðîèòåëè çàâåðøàþò çàáèâêó ñâàé äëÿ ôóíäàìåíòà.

21:40
Òàòàðñòàíöåâ ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêîì êâåñòå «Ñëåäû ïðèñóòñòâèÿ»

Ñáîð ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ â 10.30 ó ëûæíîé áàçû ïî óë. Äóáðàâíàÿ.

21:20
Äåíü íåçàâèñèìîñòè Óçáåêèñòàíà îòïðàçäíóþò â Êàçàíñêîé ðàòóøå

Â ÷åñòü çíàìåíàòåëüíîé äàòû ñîñòîèòñÿ êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì óçáåêñêèõ àðòèñòîâ è àíñàìáëåé.

21:04
Ó÷àñòíèêè àêöèè êî Âñåìèðíîìó äíþ äîíîðà êîñòíîãî ìîçãà ïîïîëíèëè áàíê êðîâè ïî÷òè íà 55 ëèòðîâ

Âñåãî â àêöèè ïðèíÿë ó÷àñòèå 121 äîíîð.

20:58
Êàçàíñêèõ øêîëüíèêîâ íàó÷àò ñîðòèðîâàòü îòõîäû, ýêîíîìèòü ðåñóðñû è çàáîòèòüñÿ îá îêðóæàþùåé ñðåäå

Ýêîýêñêóðñèè ïðîâîäÿòñÿ ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì â 15.00. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ìîãóò øêîëüíèêè 1-7 êëàññîâ, èõ ðîäèòåëè è êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè.

20:38
Â Ïàðèæå ïîêàæóò ôèëüìû-ïîáåäèòåëè ìîëîäåæíîãî êèíîôåñòèâàëÿ â Êàçàíè

Îðãàíèçóåò ïîêàçû êàðòèí íà Ôåñòèâàëå ðóññêîãî êèíî â ñòîëèöå Ôðàíöèè ÷ëåí æþðè ïðîøåäøåãî XI ÌÌÊ Êîðèííà Íåñòåðñêàÿ.

20:20
Àâòîãðàä ïðèñîåäèíèòñÿ êî Âñåìèðíîìó äíþ ÷èñòîòû è ïðîâåäåò äâà ýêîêâåñòà

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò 14 è 21 ñåíòÿáðÿ.

20:04
Ôàðèä Ìóõàìåòøèí âîçãëàâèë ìåäèàðåéòèíã ãëàâ çàêñîáðàíèé ðåãèîíîâ ÐÔ

Ðóêîâîäèòåëü òàòàðñòàíñêîãî ïàðëàìåíòà îïåðåäèë ïðåäñåäàòåëÿ Çàêñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè Ñåðãåÿ Ñîêîëà.

19:48
Êàçàíöû äàëè ñâîèì ìàëûøàì èìåíà Òèãðàí, Áýëëà, Ãàìëåò

Âñåãî çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â êàçàíñêèõ îòäåëàõ ÇÀÃÑ çàðåãèñòðèðîâàíî ðîæäåíèå 232 ìàëü÷èêîâ è 248 äåâî÷åê.

19:36
Îïðåäåëèëîñü òî÷íîå âðåìÿ êóáêîâûõ ìàò÷åé «ÊÀÌÀÇà» è «Ðóáèíà»

Âñå ïåðâûå èãðû 1/16 ôèíàëà Êóáêà Ðîññèè ïðîéäóò 25 ñåíòÿáðÿ.

19:20
Áàâëèíñêèé äåòñêèé ñàä ñ ÿñëÿìè êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàëè çà 33 ìëí ðóáëåé

Íà ðåìîíò äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà áûëî âûäåëåíî 20 ìëí ðóáëåé, èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà – 13 ìëí ðóáëåé.

19:02
Â êàçàíñêîì ñåðâèñå äîñòàâêè åäû îïðîâåðãëè èíôîðìàöèþ î çàáàñòîâêå ñâîèõ êóðüåðîâ

Ñåòü äîñòàâêè åäû Delivery Club ñîîáùèëà, ÷òî óâîëüíåíèå ñîòðóäíèêîâ ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì ñèñòåìû îïëàòû òðóäà.

18:48
Òàòàðñòàíñêèå øêîëüíèêè ñòàëè ÷àùå ïåðåõîäèòü íà äîìàøíåå îáó÷åíèå

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ÃÈÀ è ÅÃÝ ïîêàçàë, ÷òî ðåçóëüòàòû ýêñòåðíîâ çíà÷èòåëüíî õóæå, ÷åì ó îáó÷àþùèõñÿ î÷íî øêîëüíèêîâ.

18:36
Ðîññåëüõîçíàäçîð ÐÒ: Êà÷åñòâî òîâàðíîãî ìåäà Òàòàðñòàíà ïîäòâåðäèëè â ëàáîðàòîðèÿõ Ìîñêâû

Ïðîèçâåäåííûé â ðåñïóáëèêå ìåä ðåãóëÿðíî èññëåäóåòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ ðåãèîíîâ.

18:30
Ìóõàìåòøèí çàÿâèë î æåëàíèè òàòàðñòàíöåâ ïåðåñìîòðåòü çàêîí îá àäðåñíîé ñîöïîìîùè

Âëàñòè ðåñïóáëèêè äîëæíû ñîáèðàòü ïðåäëîæåíèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ çàêîíà îá àäðåñíîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå, ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü òàòàðñòàíñêîãî ïàðëàìåíòà.

18:10
Ìèíòèìåð Øàéìèåâ âñòðåòèë â àýðîïîðòó «Êàçàíü» ïðèíöà Êàðèìà Àãà Õàíà IV

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ Òàòàðñòàíà âîøëà â ÷èñëî ëàóðåàòîâ ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè â îáëàñòè àðõèòåêòóðû.

17:54
Ïåñîøèí: Ðîñò áþäæåòà Ôîíäà ÎÌÑ íà 2,9 ìëðä ðóáëåé ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè

Ðàñõîäû Ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Òàòàðñòàíà â òåêóùåì ãîäó ïðîãíîçèðóþòñÿ â îáúåìå 54,2 ìëðä ðóáëåé.

17:50
«Ìû ê äîìàì ïîäïëûâàëè íà ëîäêàõ»: æèòåëè Ìàìàäûøà áëàãîäàðÿ ÔÖÏ ñïàñåíû îò ïîëîâîäüÿ

Â Ìàìàäûøå ïðîâåäåí êàïðåìîíò ÃÒÑ íà Âÿòêå, ïðîâîäèòñÿ äíîóãëóáëåíèå Îøìû è ðàñ÷èñòêà äíà îçåðà.

17:41
Çà óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ è êðåäèòà ïðèñòàâû èçúÿëè ãðóçîâèê ÷åëíèíöà

Ìóæ÷èíà óêëîíÿëñÿ îò óïëàòû äîëãà â 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

17:40
Êëèåíòû ÂÒÁ â ÏÔÎ íà 42% óâåëè÷èëè ÷èñëî òðàíçàêöèé ïî êàðòàì âî âðåìÿ îòäûõà çà ðóáåæîì
17:34
Çâåçäà êàçàíñêèõ àâòîáóñîâ ïåñ Òàéñîí ïîòåðÿëñÿ, òàê êàê íåèçâåñòíûå ñîðâàëè ñ íåãî îøåéíèê

Ïî ñëîâàì ïîêðîâèòåëüíèöû ñîáàêè, â ïîñëåäíèé ðàç Òàéñîíà âèäåëè â àâòîáóñå áåç îøåéíèêà, ïîñëå ÷åãî çâîíêè î åãî ìåñòîíàõîæäåíèè ïðåêðàòèëèñü.

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