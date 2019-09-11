Тренеры сборной WorldSkills напишут программу подготовки для пяти стран

(Казань, 11 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Тренерскому штабу сборной WorldSkills после чемпионата в Казани поступили заявки на создание обучающей программы от пяти стран. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала международный эксперт Дамира Рамазанова.

«Итогом чемпионата мира в Казани явилось, что сейчас нам — нашему тренерскому штабу — поступили заявки от пяти стран, в числе которых Арабские Эмираты, на написание программы подготовки по "Мобильной робототехнике" с 6 до 18 лет. Чем мы сейчас успешно занимаемся», — сообщила спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что многие из сборной WorldSkills пополнили тренерский штаб команды.

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