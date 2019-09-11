(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов может пропустить первую домашнюю игру команды. Об этом сообщил наставник команды Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции, посвященной старту домашней серии матчей.

«Вопрос по Михаилу еще открыт. По поводу следующей игры не ясно, но через игру он сыграет точно. Альберт Яруллин же восстановился и сыграет против „Металлурга“», — рассказал специалист.

Также он отметил форму голкипера Эмиля Гарипова: «Перед поездкой в тренировочный лагерь Гарипов опять получил небольшое повреждение. Но сейчас он снова набирает форму. Ему тяжело — была серьезная операция после серьезной травмы. Тем не менее, мы рассчитываем на него. Еще есть время, и я надеюсь, мы еще увидим его на льду».

Первый матч «Ак Барса» в родных стенах «Татнефть Арены» состоится 13 сентября против магнитогорского «Металлурга».

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