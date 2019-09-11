WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

11 сентября 2019, 14:08

Общество

Оборудование чемпионата WorldSkills 2019 планируют продать Татарстану по скидке

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Общество

Оборудование чемпионата WorldSkills 2019 планируют продать Татарстану по скидке

Фото: Владимир Васильев/архив, Рамиль Гали

Республика ведет переговоры о приобретении оборудования WorldSkills по скидке для Татарстана и субъектов РФ.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сейчас Татарстаном ведутся переговоры с рядом партнеров о приобретении для республики и других субъектов РФ по льготным ценам оборудования, использовавшегося во время мирового чемпионата по профмастерству. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На данный момент мы ведем переговоры с рядом партнеров о приобретении, в том числе для Республики Татарстан и для других субъектов РФ, данного оборудования по льготным ценам. Скидки составляют до 30%, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Мы очень надеемся, что переговоры пройдут успешно, и это оборудование останется у нас», — сообщил спикер.

60% оборудования для соревнований было предоставлено партнерами. Остальная техника, приобретенная Россией, проходит сейчас инвентаризацию. Совместно с союзом WorldSkills Россия и Министерством просвещения РФ разрабатывается программа наследия мирового чемпионата.

«Конечно, мы бы хотели большую часть этого оборудования оставить у нас, в наших образовательных организациях, чтобы наши учебные заведения могли тренироваться, учиться на этом оборудовании», — отметил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019.

Также Губайдуллин добавил, что определенные организационные вопросы решатся в течение месяца и выразил уверенность в том, что образовательные учреждения РТ и РФ пополнятся новым современным оборудованием, что позволит хорошо подготовиться к мировому чемпионату WorldSkills в Шанхае.

 

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