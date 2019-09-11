Генеральный менеджер «Ак Барса»: «До конца октября команда может усилиться топовым легионером»

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов, ставший в межсезонье свободным агентом, не присоединится к «Ак Барсу». Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

«У нас есть глубина, но это, в основном, молодые ребята. А нам нужны опытные игроки. Рынок скудный, выбор очень маленький. Например, Антон Бурдасов из „Салавата Юлаева“. Нам его предлагали, но мы решили отказаться. Он — парень с большими амбициями, а это повлияет на финансовое положение. Также он не подходит нам из-за стиля команды», — поделился Якубов.

Он также рассказал о возможности приобретения игрока высокого уровня: «В перспективе мы хотим взять шестого иностранца, это станет видно ближе к концу октября. Если будем брать, то это будет топовый игрок».

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