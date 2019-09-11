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Татар-информ

11 сентября 2019, 13:56

Общество

Технологии и безопасность: в Татарстане запустили сеть «умных» пунктов весового контроля

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Общество

Технологии и безопасность: в Татарстане запустили сеть «умных» пунктов весового контроля

Фото: Салават Камалетдинов

Продвинутое оборудование для контроля большегрузов поможет снизить износ и аварийность татарстанских дорог.

(Тукаевский район, 11 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). На татарстанских дорогах началось развертывание сети пунктов автоматического весового и габаритного контроля (АПВГК). Система «умных» датчиков сама определит вес большегрузных автомобилей и их нагрузку на дорожное полотно. Нововведение поможет снизить износ и аварийность на дорогах республики. Об этом журналистам рассказали в рамках презентации нового электронного АПВГК на трассе Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. 

Технологичный пункт весового контроля запустили в рамках республиканской программы комплексного развития объединенной дорожной сети и нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

«В Татарстане система весового контроля постоянно оптимизируется. Сейчас на территории республики действуют 22 стационарных и передвижных пункта контроля. За 8 месяцев 2019 года через них прошло свыше 5,4 тыс. транспортных средств», — сообщил корреспондентам директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на брифинге перед презентацией технической новинки.

Каждый АПВГК оснащен целым комплексом продвинутых датчиков. Они встроены прямо в дорогу и определяют осевую нагрузку большегрузов, их общую массу и габариты. Рифкат Минниханов подчеркнул, что для качественного и объективного взвешивания транспортных средств на электронных пунктах, всю аппаратуру предварительно тестировали на полигонах.

«Полученные при проверке сведения система передает в центр обработки данных, а затем — в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения», — объяснил журналистам Минниханов. 

Он добавил, что перегруженные фуры являются одной из основных причин повреждения дорог, а зачастую — и разрушения мостов. В дальнейшем такое дорожное полотно может стать причиной автомобильных аварий. Нововведение позволит заметно сократить число нарушителей в сфере грузоперевозок, а значит — повысить безопасность дорожного движения. 

Если во время проверки система обнаружит превышение допустимой массы или габаритов большегруза, то автоматически сформирует административное постановление. Последнее предполагает штраф до 500 тыс. рублей для юридических лиц. При этом грузоперевозчики в любой момент могут ознакомиться с результатами проверки — сведения доступны на портале infoktg.ru.

В заключение Рифкат Минниханов напомнил, что в Татарстане сеть «умных» АПВГК начали создавать еще в 2017 году. Она предполагает создание 13 автоматических пунктов весового контроля большегрузов. В конце прошлого года завершилось создание четырех АПВГК на дорогах между Набережными Челнами, Заинском, Альметьевском, Чистополем и Нурлатом. В этом году пункты появятся еще на четырех трассах: Казань — Малмыж, Набережные Челны — Сарманово, Алексеевское — Высокий Колок и Чистополь — Аксубаево — Нурлат.

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