(Набережные Челны, 11 сентября, «Татар-информ»). В ПАО «Камгэсэнергострой» сменился генеральный директор, сообщает сервер раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

ПАО «Камгэсэнергострой» опубликовало решение совета директоров, которым утверждено расторжение трудового договора с прежним гендиректором компании и назначение нового.

В документе говорится, что полномочия генерального директора ПАО «Камгэсэнергострой» Дамира Сафиуллина прекращаются на основании заявления об увольнении по собственному желанию. Новым руководителем становится Ильнар Гильфанов. Контракт с ним заключен сроком на три года.

ПАО «Камгэсэнергострой» — одна из крупнейших многопрофильных компаний строительного рынка Республики Татарстан, входящая в состав ОАО «Холдинговая компания „Ак Барс“».

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