Из-за короткого замыкания из здания детсада в Набережных Челнах эвакуировали 234 человека

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания из детского сада в Набережных Челнах эвакуировали 234 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«В учреждении № 71 сработал аварийный пожарный извещатель. По рангу пожара № 3 на место выехали подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в МЧС.
Администрация детсада оперативно эвакуировала детей и персонал еще до появления первых расчетов.
На месте выяснилось, что в подсобном помещении произошло замыкание стиральной машины. Горения не было, никто не пострадал.