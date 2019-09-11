Из-за короткого замыкания из здания детсада в Набережных Челнах эвакуировали 234 человека

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания из детского сада в Набережных Челнах эвакуировали 234 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В учреждении № 71 сработал аварийный пожарный извещатель. По рангу пожара № 3 на место выехали подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в МЧС.

Администрация детсада оперативно эвакуировала детей и персонал еще до появления первых расчетов.

На месте выяснилось, что в подсобном помещении произошло замыкание стиральной машины. Горения не было, никто не пострадал.

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