Хафиз Миргалимов: Выборы в Госсовет РТ состоялись, КПРФ подписала протокол об итогах голосования

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьев). Татарстанское отделение партии КПРФ признало результаты выборов в Госсовет РТ действительными и намерено выдвинуть свои кандидатуры на пост председателя и зампредседателя парламента республики. Об этом на пресс-конференции сказал Хафиз Миргалимов.

«Мы подписали протокол», — сказал глава татарстанского отделения коммунистов, имея в виду документ о результатах выборов. «Выборы состоялись, политическая борьба продолжается», – добавил он.

Он раскрыл дальнейшие планы отделения КПРФ в республике. В эту субботу состоится заседание бюро, где будут рассмотрены итоги выборов, избраны руководитель и заместитель руководителя фракции. Миргалимов также рассказал, что партия определится с кандидатурами парламентариев, которые будут работать в составе Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета по социальной политике.

«Заседания фракции еще не было, но у нас была идея выдвинуть Хафиза Гаязовича на пост Председателя Госсовета и на пост заместителя Председателя Госсовета. Они не входят в состав комитета», — пояснил член партии КПРФ Артем Прокопьев.

Выборы в Госсовет Республики Татарстан прошли в минувшее воскресенье, 8 сентября. По итогам выборов партия «Единая Россия» набрала 72,43 % голосов. КПРФ с результатом 10,74% заняла второе место. На третьей строчке — «Справедливая Россия», набравшая почти 4% голосов.

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