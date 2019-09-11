Временные павильоны «Казань Экспо», построенные для WorldSkills, передадут в районы республики

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На сегодняшний день в выставочном центре «Казань Экспо», где с 22 по 27 августа проходил международный чемпионат рабочих профессий WorldSkills, идет демонтаж оборудования, а также разбор временных павильонов. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

«Часть павильонов, как вы знаете, были временным сооружением. На данный момент происходит демонтаж оборудования. Все оборудование перевозится в складские помещения. Данные павильоны будут демонтироваться и передаваться как наследие, возможно, в районы республики. На данный момент это все в единой программе рассматривается совместно с Правительством республики, Министерством строительства, Министерством образования и науки», — рассказал спикер.

Он добавил, что также идет процесс формирования графика мероприятий, которые в ближайшее время пройдут в выставочном центре: «Я могу сказать, что уже в ближайшее время на объекте будут проводиться новые мероприятия. И мы очень надеемся, что этот объект станет большим центром притяжения различных выставок, форумов и будет жить такой же богатой и яркой жизнью, как и в дни чемпионата», — отметил Эмиль Губайдуллин.

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