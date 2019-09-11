Защитник «Ак Барса»: Из-за шестидневного перерыва команда выпала из игрового тонуса

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов поделился ожиданиями от своей первой игры на «Татнефть Арене». 13 сентября казанцы примут магнитогорский «Металлург».

«Это дополнительная мотивация, потому что я никогда ранее не играл на этой Арене за «Ак Барс». Но из-за длительного перерыва в шесть дней мы выпали из игрового тонуса. Тем не менее, мы отдохнули», – сообщил хоккеист.

Также Ожиганов прокомментировал игры выездной серии на старте сезона: «Мы выиграли две игры и одну проиграли, для выезда это неплохо. Мы могли выигрывать и ЦСКА, но пропустили три шайбы в неравных составах. В целом, не важно, сколько шайб мы пропустили за первые три игры, главное, что в двух из них мы победили».

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