WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

11 сентября 2019, 13:14

Экономика и финансы

Маневр и огневая мощь: на Зеленодольском заводе заложили малый ракетный корабль «Тайфун»

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Экономика и финансы

Маневр и огневая мощь: на Зеленодольском заводе заложили малый ракетный корабль «Тайфун»

Фото: Владимир Васильев

«Тайфун» — корабль проекта 22800, который способен опередить современные аналоги своей ударной мощью, отмечают военные эксперты.

(Зеленодольск, 11 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). На Зеленодольском заводе имени Горького состоялась торжественная церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Тайфун». Особенность перспективного проекта заключается в том, что данные корабли с водоизмещением около 870 т и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов, смогут работать самостоятельно или в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач.

«Я искренне рад, что мне выпала честь посетить Республику Татарстан, тем самым продолжив добрую традицию крепких взаимоотношений между морским флотом и вашей гостеприимной землей. По своему опыту скажу, что военные моряки всегда гордились службой на корабле и всегда гордились службой на кораблях зеленодольского судостроительного завода. Ваши корабли обладают превосходными характеристиками, маневренностью, мореходностью и надежностью, а для моряков главное - это маневр и огневая мощь, и ваши корабли этим обладают», — рассказал главнокомандующий Военно-морского флота России Николай Евменов.

Он добавил, что серия малых ракетных и патрульных кораблей, которые производит Зеленодольское предприятие для ВМФ РФ, будет отвечать самым высоким требованиям научно-технического прогресса и иметь прекрасно отлаженную систему сервисного обслуживания.Назначение «Тайфуна», как и других кораблей проекта 22800, — ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени. Разработчиком корабля выступило центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге.

«Закладки и спуски кораблей стали уже доброй традицией. И начиная с 2011 года, уже свыше 20 кораблей было поставлено для Военно-морского флота России, и, безусловно, горьковчане могут гордиться таким результатом. И мы хотели поблагодарить Военно-морской флот за поддержку и доверие и за то, что даете возможность заводу показать результат и качественную продукцию, которую они производят. Все это дает возможность заводу развиваться, реализовывать социальные проекты, улучшать производственную базу и растить молодые кадры», — отметил Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

На предприятии в честь закладки корабля провели торжественные мероприятия. В концертной программе приняли участие творческие коллективы завода и города.

Кроме того, делегация в составе представителей Правительства Татарстана, Министерства обороны России, министерств и ведомств республики, администрации Зеленодольского района осмотрели работу завода, а также наградили благодарственными письмами отличившихся рабочих.

Согласно данным разработчика, МРК проекта 22800 являются многоцелевыми ракетно-артеллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России, относятся к кораблям третьего ранга. 

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