Более 1000 участников WorldSkills обратились за медицинской помощью во время чемпионата

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). 1191 раз обращались участники мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 за медицинской помощью, большинство обращений было из-за мелких травм. Об этом рассказал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Общее количество обращений за медицинской помощью составило 1191 раз. Как правило это были мелкие обращения на территории "Казань Экспо", связанные с какими-то порезами, царапинами. Не было серьезных вопросов, связанных с госпитализацией, с тяжелым состоянием участников или экспертов. Все благополучно после чемпионата уехали домой», — сообщил спикер.

Для обеспечения безопасности и медицинской помощи на объектах проведения чемпионата WorldSkills привлекли 120 медработников и 183 медицинских волонтера. Об этом ранее рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов.

Всего на объектах проведения чемпионата организовали работу 8 медпунктов, 8 мобильных бригад скорой помощи и Центра медицинских катастроф.



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