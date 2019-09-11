Международный эксперт WorldSkills: «Нам поставлена задача – в Шанхае взять реванш»

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Во время общего сбора национальной сборной WorldSkills в Москве руководством страны была поставлена задача — взять реванш на соревнованиях в Шанхае, которые пройдут в 2021 году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала международный эксперт по компетенции «Мобильная робототехника» Дамира Рамазанова.

«Мы подвели итоги чемпионата мира. Тренерским штабом вырабатывалась дальнейшая стратегия подготовки к Шанхаю, потому что на встрече с ребятами нашим Президентом Владимиром Владимировичем была поставлена задача — в Шанхае взять реванш. И как вы понимаете, мы можем взять реванш, только заняв первое место в командном зачете. Задача поставлена, и сборная во главе с руководством сборной Российской Федерации по WorldSkills Робертом Наилевичем [Уразовым — гендиректор Союза „Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)“— прим. Т-и] и Алексеем Юрьевичем Тымчиковым [заместитель генерального директора — технический директор] были проведены стратегические сессии, в ряде которых вырабатывалась программа подготовки», — поделилась спикер итогами поездки на сборы в Москву.

Она добавила, что многие из сборной пополнили тренерский штаб, в том числе ее студенты Эмиль Мифтахов и Оскар Арсланов, которые на ЧМ в Казани заняли третье место в компетенции «Мобильная робототехника».

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