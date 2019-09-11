О потраченных шурупах, цветах и поварских колпаках на WorldSkills 2019 рассказал Эмиль Губайдуллин

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сколько шурупов, бумаги, коктейльных трубочек и поварских колпаков потратили участники во время соревнования WorldSkills Kazan 2019, рассказал руководитель проекта Эмиль Губайдуллин.

«Наибольший объем однотипного материала потребовался для соревнований в компетенции „Печатные технологии в прессе“ — это 150 тыс. листов бумаги, а конкурсантам в компетенции „Сантехника“ понадобились 400 шурупов или саморезов. Такие забавные цифры», — рассказал Эмиль Губайдуллин.

Также во время соревнований было использовано:

1000 коктейльных палочек;

24 800 кирпичей;

1944 стакана;

450 бумажных поварских колпаков;

24 838 свежих цветов;

2 вертолета;

35 тыс. метров электрического кабеля.

Руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 добавил, что для архитекторов-каменщиков также было представлено 5 видов камней, для специалистов по экспедированию были подготовлены карты со всего мира.

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