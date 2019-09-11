WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

11 сентября 2019, 12:40

Общество

О потраченных шурупах, цветах и поварских колпаках на WorldSkills 2019 рассказал Эмиль Губайдуллин

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Общество

О потраченных шурупах, цветах и поварских колпаках на WorldSkills 2019 рассказал Эмиль Губайдуллин

Фото: Владимир Васильев/архив, Рамиль Гали

Руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 огласил итоги проведения чемпионата мира по рабочим профессиям.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сколько шурупов, бумаги, коктейльных трубочек и поварских колпаков потратили участники во время соревнования WorldSkills Kazan 2019, рассказал руководитель проекта Эмиль Губайдуллин.

«Наибольший объем однотипного материала потребовался для соревнований в компетенции „Печатные технологии в прессе“ — это 150 тыс. листов бумаги, а конкурсантам в компетенции „Сантехника“ понадобились 400 шурупов или саморезов. Такие забавные цифры», — рассказал Эмиль Губайдуллин.

Также во время соревнований было использовано:
1000 коктейльных палочек;
24 800 кирпичей;
1944 стакана; 
450 бумажных поварских колпаков;
24 838 свежих цветов; 
2 вертолета; 
35 тыс. метров электрического кабеля.

Руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 добавил, что для архитекторов-каменщиков также было представлено 5 видов камней, для специалистов по экспедированию были подготовлены карты со всего мира.

 

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