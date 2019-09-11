Менделевич: Наука не подтверждает связь возраста продажи алкоголя с растущим алкоголизмом

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство здравоохранения России пока не предоставило достаточно доказательств в поддержку того, что нужно запретить продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим возраста 21 года. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич.

Ничего плохого в том, чтобы ввести запрет, нет, подчеркнул парламентарий. «Пока непонятна аргументация Минздрава РФ с точки зрения того, почему они хотят это сделать», — пояснил он.

Менделевич отметил, что изучил много литературы на эту тему и не увидел ни одного научного исследования, которое бы доказывало корреляцию между возрастом начала продажи алкоголя и степенью выраженности алкоголизации населения.

«Таких научных данных на сегодня нет. Если у Минздрава они есть, мы их обязательно изучим», — добавил депутат.

Кроме того, Менделевич часто поднимает этот вопрос на своих страницах в соцсетях. И в комментариях люди недоумевали, почему в армию молодых людей отправляют в 18 лет, а алкоголь продают с 21 года.

«Здесь тоже есть своя логика. Что вреднее — быть убитым на войне в 18 лет либо в 21 год начать употреблять алкоголь?» — сказал парламентарий.

«Данный законопроект однозначно поступит на рассмотрение в наш Комитет по охране здоровья. Мы обязательно заслушаем Минздрав по данному вопросу и изучим аргументацию. И после этого будем принимать то или иное решение», — подытожил Борис Менделевич.

Поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя людям до 21 года, Минздрав представил в марте.

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