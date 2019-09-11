(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 11 сентября, в Казани стартовали Всероссийские соревнования по бадминтону на Кубок Ф. Г. Валеева.

В соревнованиях принимают участие более 300 молодых спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской, Орловской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Ленинградской областей, Краснодарского края, Удмуртской и Чувашской Республик.

Игры пройдут в четырех возрастных группах (до 13, 15, 17 и 19 лет) в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

От Республики Татарстан за победу поборются спортсмены из Казани, Алексеевского, Сабинского, Рыбно-Слободского, Камско-Устьинского, Чистопольского, Нижнекамского, Лаишевского, Тетюшского, Альметьевского, Кукморского и Тетюшского районов.

Соревнования среди юниоров завершатся 13 сентября. В этот день их сменят на старте участники взрослой возрастной группы. Итоги взрослого турнира будут известны 15 сентября.



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