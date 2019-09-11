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Татар-информ

11 сентября 2019, 15:34

Политика

Жители РТ приглашаются к обсуждению законопроекта о величине прожиточного минимума пенсионера

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Политика

Жители РТ приглашаются к обсуждению законопроекта о величине прожиточного минимума пенсионера

Проектом закона предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 8232 рублей.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Жители Татарстана приглашаются к обсуждению республиканского законопроекта, которым устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год. Документ размещен на информационном портале «Открытый Татарстан», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Субъектами РФ ежегодно принимается закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера на следующий год для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

«Законопроект предусматривает установление величины прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 8232 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Внести предложения к проекту закона «Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума пенсионера в РТ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии» можно до 17 сентября.

В Татарстане величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год установлена также в размере 8232 рублей. В республике на 1 сентября 2018 года федеральную социальную доплату к пенсии получали около 73 тыс. пенсионеров, или 6,4% от их общего количества. Ее средний размер составил 1648 рублей в месяц.  

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