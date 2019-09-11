Врач-нарколог РТ: За последние 3 года количество алкозависимых в Татарстане начало снижаться

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). За последние три года количество алкозависимых в Татарстане начало снижаться, сообщил ИА «Татар-информ» заведующий стационарным отделением Республиканского наркологического диспансера Булат Гатин.

«Сегодня на учете в республиканском наркологическом диспансере состоят 27900 человек. Цифра постоянно колеблется, опять же есть люди, которые в принципе не диагностированы, а следовательно и не состоят на учете. Но точно за последние три года наблюдается снижение количества зависимых, также растет количество тех, кто желает излечиться», – отметил Булат Гатин.

Сегодня, по словам медика, можно говорить о том, что с алкогольной зависимостью у близких сталкивался каждый 10-й человек.

«По идее каждый человек может стать зависимым от алкоголя. Зависимость от чего-либо есть у каждого, на самом деле, будь то еда или кофе. Каждый может быть зависимым, но не у каждого присутствуют окружающие факторы, которые доводят человека до зависимости. Первое, что приводит к ней, – это среда обитания и среда общения. Накладывается семейная обстановка, когда она нездоровая. К примеру, при серьезных проблемах в жизни у человека может сформироваться уход от реальности, что впоследствии может привести к зависимости», – объяснил заведующий стационарным отделением Республиканского наркологического диспансера РТ.

К слову, сегодня в России отмечают ежегодный Праздник трезвости. В Казани в этот день традиционно пройдут образовательные мероприятия в музее Боратынского.

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