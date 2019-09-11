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Артур Шипилов

11 сентября 2019, 11:54

Спорт

Отец Алины Загитовой: Не смотрю выступления дочери в прямом эфире из-за волнения

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Спорт

Отец Алины Загитовой: Не смотрю выступления дочери в прямом эфире из-за волнения

В скором времени фигуристка выступит на турнире Japan Open.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Отец фигуристки Алины Загитовой, главный тренер молодежной хоккейной команды «Ирбис» Ильназ Загитов рассказал о своем отношении к выступлениям дочери.

«Волнение присутствует во время каждого ее старта, поэтому не смотрю выступления в прямом эфире, только в записи. Все из-за волнения, оно возникает каждый раз», – поделился Загитов.

Уже 5 октября фигуристка выступит на Japan Open – ежегодном международном турнире, организованном японской федерацией конькобежного спорта. 

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