WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

11 сентября 2019, 12:32

Общество

Жители шести районов города временно останутся без электричества

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Общество

Жители шести районов города временно останутся без электричества

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 12 сентября, жители шести районов города временно останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Так, с 8 утра до 5 без света останутся несколько домов Авиастроительного района по адресам ул. Айдарова, 14, 16, ул. Северополюсная, 26, 26а, 28а, ул. Чапаева, 47, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, ул. Челюскина, 60, 60а.

В это же время отключения затронут и жителей Ново-Савиновского района по адресам ул. Мусина, 30 (школа №49), 59а, 61а.

С 9 утра до 4 вечера электроэнергии не будет в частных домах Кировского района по адресам: ул. 1-я Красноборская, 5-16, ул. 2-я Красноборская, 1-26, ул. 3-я Красноборская, 4, 11, ул. Еловая, 1-9а, ул. Завокзальная, 118-142, ул. Звездная, 13-17, ул. Поперечно-Красноборская, 6-18.

Также отключение затронет и жителей Московского района. Света не будет с 8 утра и до 8 вечера в домах по ул. Бакалейная, 52а, ул. Блюхера, 2, ул. Восстания, 121а, 123, 123а (поликлиника №11), ул. Сабан, 1, 3, 5, 7, 7а, ул. Энергетиков, 18.

В Приволжском районе электричества не будет с 8 утра до 6 вечера в домах по адресам ул. Гарифьянова, 8, ул. Братьев Касимовых, 8, 10, ул. Карбышева, 29, 31а (детский сад №55), 33, 37, 39, 43, ул. Мавлютова, 5 (международная школа), проспект Победы, 15/1, 15/2, 15/3, ул. Сыртлановой, 8, 16, 18, 20,

В это же время с неудобствами столкнутся и жители частного сектора поселка Отары по улицам 4-я Отарская, 6-я Отарская, Поперечно-Отарская, Приволжская, а также жители частного сектора поселка Вознесенское Советского района по улицам Батырлык, Бахтизина, Бишек, Вишневая, Верная, Вознесенская, Грачиная, Дивизионная, Дуслар, Жаворонковая, Икмякле, Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, Карлыгачул, Нардуган, Ореховая, Парканат, переулок Праздничный, Профсоюзная, Радужная, переулок Старательный, Тузганак, Туманная, Уракчи, Якташлар.

С 9 утра до 6 вечера свет также отключат в Советском районе по адресу ул. Заря, 6.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.
 

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